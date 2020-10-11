شبيبة القبائل تبرمج ثلاث وديات استعدادا للموسم الجديد

برمجت إدارة فريق شبيبة القبائل ثلاثة مبارايات ودية، تدخل ضمن التحضيرات الصيفية للفريق، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكشف إدارة الشبيبة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن توصلها لاتفاق مع ثلاثة أندية لخوض مباريات ودية تحضيرية.

وسيخوض أشبال الزلفاني أول اختبار لهم، أمام فريق المديرية العامة للأمن الوطني، يوم غد الإثنين، بملعب “تازمالت”.

وستكون الودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل، أمام نادي مقرة، بملعب “برج بوعريريج”، تليها مواجهة ثالثة أمام أولمبي المدية، يوم الخميس المقبل، بملعب “البويرة”.

وأشارة إدارة شبيبة القبائل، أن هذه المباريات الودية الثلاثة، ستجرى بدون جمهور، وتحت مراقبة الطاقم الطبي، لضمان البروتوكول الصحي.