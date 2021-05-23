شبيبة القبائل تتجاوز الصفاقسي وتضرب موعدا لكوتون سبور في المربع الذهبي

الرياضة
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شبيبة القبائل تتجاوز الصفاقسي وتضرب موعدا لكوتون سبور في المربع الذهبي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تجاوز أمسية اليوم الأحد فريق شبيبة القبائل ضيفه النادي الصفاقسي التونسي ليبلغ المربع الذهبي من مُنافسة كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم.

النادي القبائلي تعادل بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو في لقاء العودة من الدور ربع النهائي بهدف في كل شبكة بعد فوزه ذهابا بتونس بهدف دون رد.

رضا بن سايح من ركلة جزاء في الدقيقة ال39 منح التقدم للكناري وبنفس الكيفية عدل أيمن الحرزي للضيوف في الدقيقة ال83.

وبهذا سيُلقي الكناري فريق كوتون سبور الكاميروني في المربع الذهبي بعد تجاوز الأخير لنادي جراف دي داكار السنغالي.


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