 شبيبة القبائل تتخذ إجراءات تنظيمية خاصة تحضيرا لمواجهة البرج

اتخذت إدارة شبيبة القبائل، عدة تدابير تنظيمية جديدة، استعدادا لمباراتها أمام أهلي برج بوعريريج، لحساب الجولة الـ30 والأخيرة من المحترف الأول.

وحسب الموقع الرسمي للفريق، قررت إدارة “الكناري”، عدم مجانية الدخول للملعب، في هذه المباراة، عكس سابقتها، لضمان أكثر تنظيم داخل الملعب.

وستنطلق عملية بيع التذاكر يوم المباراة، الأحد، على الـ10:00 صباحا، وسيتم فتح أبواب الملعب أمام الأنصار، انطلاقا من الساعة الـ16:00.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل، أنها ستوفر وجبة الإفطار للأنصار الذين سيحضرون هذه المباراة، مثلما سبق القيام به خلال مواجهة اتحاد العاصمة.

وبالنظر لأهمية هذه المواجهة، والإقبال الجماهيري الكبير المتوقع، سيتم وضع شاشتين عملاقتين، وسط مدينة تيزي وزو، لفائدة الأنصار الذين لم تتح لهم فرصة التواجد في الملعب.