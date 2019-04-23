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شبيبة القبائل تتضامن مع ممولها الرئيسي يسعد ربراب

الرياضة
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شبيبة القبائل تتضامن مع ممولها الرئيسي يسعد ربراب
بقلم يونس رزيق

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك على تضامنها مع مجمع “سيفيتال” ورئيس مجلس الإدارة يسعد ربراب.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشرته إدارة شبيبة القبائل: ” تعلن شركة ذات أسهم لنادي شبيبة القبائل وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة شريف ملال، والطاقم الفني والطبي والإداري بالإضافة إلى اللاعبين وحتى أنصار الفريق عن تضامنهم التام مع رئيس مجمع سيفيتال، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة يسعد ربراب الممول الرسمي للنادي القبائلي والرئيس الشرفي لنادي شبيبة القبائل.


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