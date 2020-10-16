شبيبة القبائل تتعادل أمام أولمبي المدية في ثالث مباراة تحضيرية

تعادل فريق شبيبة القبائل أمس الخميس، أمام أولمبي المدية، بنتيجة (3-3)، في ثالث مباراة تحضيرية يخضوها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وافتتح أولمبي المدية، باب التسجيل في هذه المباراة، عن طريق اللاعب لاكروم، قبل أن يعدل بن شعيرة النتيجة لصالح الشبيبة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-1).

وفي الشوط الثاني، أَضاف أولمبي المدية الهدف الثاني، ليأتي الرد من حمرون، الذي عدل النتيجة من جديد عن طريق ضربة جزاء.

وتواصلت حملات الكناري، والتي كللت بهدف ثالث من توقيع فلاحي، قبل أن يعدل أولمبي المدية النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

واستغل مدرب شبيبة القبائل هذه المواجهة، لإشراك عدد كبير من لاعبيه، حيث قام بـ7 تغييرات، بهدف منح الفرصة لجميع لاعبيه، لإبراز امكانياتهم.