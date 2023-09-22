شبيبة القبائل تتعادل أمام بارادو وبوزيدي يتلقى الانتقادات

انتهت المباراة التي جرت بين فريق أتلتيك بارادو و نادي شبيبة القبائل بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثاني من الرابطة المحترفة الأولى.

وجرت المباراة القبائلية العاصمية وسط حضور جماهير غفير، الذي لم يرضى بالنتيجة التي حققها المدرب يوسف بوزيدي ولاعبيه.

وتلقى يوسف بوزيدي انتقادات بالجملة من قبل الأنصار و خاصة التي تابعوا المباراة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

كما انهال بعض الأنصار الذين كانوا حاضرين في المدرجات على بوزيدي بالنظر إلى خطته التي وصفت بـ “العقيمة” و كانت سببا في تضييع نقطتين داخل الديار.

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