شبيبة القبائل تتعادل أمام خنشلة وتنعش الأمال

حقّق شبيبة القبائل تعادلا سلبيا أمام المستضيف إتحاد خنشلة في المباراة المتأخرة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعرفت المباراة طرد اللاعب قتال بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، ما زادا من صعوبة المأمورية بالنسبة للفريق القبائلي.

وكان فريق “الجياسكا” قد فاز في المباراة الماضية أمام ضيفه اتحاد العاصمة، ما أنعش أماله في البقاء في حظيرة الكبار.

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