شبيبة القبائل تتعادل ودياً أمام بارادو

تعادل فريق شبيبة القبائل أمام نادي نادي بارادو بهدفين في كل شبكة، في مباراة ودية احتضنها ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، سهرة الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للتحديات القادمة.

وسجل ثنائية فريق شبيبة القبائل كل من أيمن عبد العزيز الحمري في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، والشاب لحلو أخريب في الدقيقة 56 من الشوط الثاني.

في حين سجل ثنائية نادي بارادو كل من اللاعب لحمر و سايس، في لقاء عرف تجريب المدرب بلال دزيري عدد من اللاعبين الشبان.