شبيبة القبائل تتعادل وديا أمام المحرق البحريني في تربص تركيا

حقق نادي شبيبة القبائل تعادلا إيجابيا أمام نادي المحرق البحريني، اليوم السبت، بهدف مقابل هدف في التربص المقام بتركيا.

وسجل الهدف الوحيد لـ “الكناري” الحمري في الدقيقة 8 من المباراة الاستعدادية للموسم الكروي الجديد.

و يسعى المدرب عبد الحق بن شيخة ولاعبوه لتحقيق انطلاقة مثالية في البطولة المحلية، كما يأمل بن شيخة إعادة هيبة الفريق القبائلي في الساحة الكروية المحلية والإفريقية.

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