شبيبة القبائل تتعادل وديا أمام شباب بلوزداد

تعادل فريق شبيبة القبائل، أمس الجمعة، أمام ضيفه شباب بلوزداد، بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعت الفريقين بملعب تيزي وزو.

وكان الزوار السباقين للتهديف في هذه المباراة، عن طريق اللاعب كداد، لينتهي الشوط الأول لصالح شباب بلوزداد بـ1-0.

الشوط الثاني دخله أشبال المدرب هوبير فيلود، بأكثر عزيمة، وبعد تضييعهم لبعض الفرص، تمكن اللاعب تافني من تعديل النتيجة لـ”الكناري” 1-1.

وسيخوض الفريق الأول لشبيبة القبائل، لقاء تحضيري ثاني، أمسية اليوم السبت، أمام فريق الآمال، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن المباراة الودية التحضيرية، بالنسبة للفريقين، والتي لعبت بدون جمهور، تزامنت مع الذكرى الـ73 لتأسيس فريق شبيبة القبائل.