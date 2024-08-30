شبيبة القبائل تتعادل وديا أمام غازي عنتاب في تربص تركيا

تعادل فريق شبيبة القبائل وديا أمام نادي غازي عنتاب التركي في سلسلة المباريات الودية التي يجريها الفريق بتركيا.

و انتهت المباراة الودية بالتعادل بهدف مقابل هدف، من إمضاء اللاعب بوعاليا.

وكان فريق الكناري قد فاز بعدد من المباريات الودية، التي كانت أمام نادي الذيد الإماراتي، وقبل ذات المباراة أجريت الشبيبة مباراتين وديتين الأولى فازت بها أمام نادي تورغوتلوسبور من بطولة القسم الرابع التركي.

في حين تعادل أمام نادي الحرق البحريني السبت الماضي.