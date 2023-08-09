شبيبة القبائل تتعاقد مع الغابوني ماتوتي

رسمت إدارة فريق شبيبة القبائل، تعاقدها مع المهاجم الغابوني، ايسانغ ماتوتي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة النادي القبائلي، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على انستغرام، عن توقيع ايسانغ ماتوتي، على عقده مع الشبيبة.

كما أمضى الدولي الغابوني، على عقد يربطه بـ”الكناري” لمدة أربعة سنوات، بعد اتفاقه على جميع تفاصيل العقد.

ورحبت إدارة شبيبة القبائل، بمهاجمها الجديد ايسانغ ماتومي (20 عاما)، والذي تعلق عليه أمالا كبيرة المواسم المقبلة.