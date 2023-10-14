شبيبة القبائل تتعاقد مع مدرب جديد خلفا لبوزيدي

نجحت إدارة فريق شبيبة القبائل، في حسم صفقة المدرب الجديد للفريق، والذي سيخلف يوسف بوزيدي، خلال الموسم الجاري.

وأعلنت إدارة النادي القبائلي، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي روي ألميديا.

ومن المنتظر أن يباشر المدرب البرتغالي، مهامه على رأس العارضة الفنية لشبيبة القبائل، هذا الأسبوع مرفوقا بمدربه المساعد بيدرو ميموزا، والمحضر البدني سيرجيو كوريدو.

يذكر أن المدرب روي ألميديا، سبق له الإشراف على أندية أوروبية، بالإضافة لخوضه تجربة سابقة كمدرب مساعد في نادي الزمالك المصري.