شبيبة القبائل تتعاقد مع مولاك كمدير تكوين للفريق

أمضى التقني الفرنسي، غيوم مولاك، اليوم الأربعاء، عقده مع شبيبة القبائل، ليرسم كمدير تكوين للفريق، ومسؤول عن الفئات الشبانية.

وكشف الحساب الرسمي لشبية القبائل، أن غيوم مولاك، وقع على عقد لمدة 5 سنوات، سيشرف خلاله على تكوين الفئات الشبانية، وإدارة مركز التكوين.

ومن المقرر أن يباشر متوسط ميدان نادي نانت سابقا، مهامه في منصبه الجديد مع نادي شبيبة القبائل، شهر جوان المقبل.

وتأتي هذه الخطوة، على هامش عقد شراكة شبيبة القبائل، مع كليرمون فوت، وضمن مشروع الإدارة الحالية برئاسة شريف ملال، الساعية للإعتماد على المواهب الشابة للفريق.

يذكر أن التقني الفرنسي غيوم مولاك (43 عاما)، عمل لعدة سنوات في مجال التكوين، رفقة عدة أندية أوروبية.