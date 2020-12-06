شبيبة القبائل تتعرف على منافسها في كأس الكاف

تعرف فريق شبيبة القبائل على منافسه في الدور التصفوي الثاني لكأس الكاف، بعد المواجهة التي جمعت درك النيجر، بيالان المالي.

وكشفت إدارة الكناري، عبر الحساب الرسمي للفريق، أن أشبال يوسف بوزيدي، سيواجهون درك النيجر، ضمن الدور التصفوي الثاني من كأس الكاف.

ويأتي هذا بعد الفوز الذي حققه درك النيجر، في مباراة الذهاب، أمام بيالان أولمبيك المالي، بـ1-0، ليتعادلا في مباراة العودة أمس السبت بـ1-1.

وبهذا سيخوض فريق شبيبة القبائل، أول مباراة ل هذا الموسم في كأس الكاف، بالنيجر، في ماجهة الدرك المحلي، يوم 22 أو 23 ديسمبر الجاري، لحساب مباراة الذهاب.