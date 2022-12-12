شبيبة القبائل تتعرف على منافسيها في دور مجموعات رابطة الأبطال

تعرف فريق شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، على منافسيه المقبلين، في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وأوقعت نتائج هذه القرعة، التي جرت بمقر “الكاف” بمصر، فريق الشبيبة المصنف في المستوى الثالث، ضمن المجموعة الأولى.

كما أسفرت نتائج هذه القرعة، عن تواجد كل من نادي الوداد المغربي، أتليتيكو بيتروليوم، وفيتا كلوب، ضمن ذات المجموعة الأولى.

وسيكون فريق شبيبة القبائل، أمام تحد صعب في هذا الدور من رابطة الأبطال، بالنظر للأسماء الثقيلة التي سيواجهها.