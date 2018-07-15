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شبيبة القبائل تتنقل إلى ألمانيا لخوض ثاني تربص تحضيري

الرياضة
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شبيبة القبائل تتنقل إلى ألمانيا لخوض ثاني تربص تحضيري
بقلم كريم.تيغرمت

تنقل فريق شبيبة القبائل إلى ألمانيا، أين سيخوض تربصه التحضيري الثاني، بعد تربص عين البنيان، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وتنقلت الشبيبة، في وفد ضم 30 فردا، من بينهم 24 لاعبا، إضافة للطاقمين الفني والطبي، يتقدمهم المدرب الجديد فرانك دوماس.

وترأس وفد “الكناري”، المناجير العام للفريق كريم دودان، الذي سيسهر رفقة كمال ماراك، على انجاح تربص الفريق بألمانيا.

واختارت إدارة الشبيبة، مدينة “باد دورخيم” الألمانية، لإجراء تربصها الثاني، أين ستواجه أربعة أندية في مباريات ودية تحضيرية، والتي ستكون على النحو التالي.

17-07-2018 شبيبة القبائل – نادي ساربروخ

18-07-2018 شبيبةالقبائل – نادي ويسباخ

22-07-2018 شبيبة القبائل – هام بنفيكا

26-07-2018 شبيبة القبائل – لباخ لندسويلر


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