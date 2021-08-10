شبيبة القبائل تتُوج بكأس الرابطة وتضمن المُشاركة في الكاف

توج سهرة اليوم فريق شبيبة القبائل بكأس الرابطة لكرة القدم بعد فوزه في النهائي الذي لُعب بملعب 05 جويلية الأولمبي على حساب نجم مقرة.

فريق نجم مقرة تقدم في الدقيقة ال11 عبر حمزة دمان ليُعدل بوعالية للكناري في الدقيقة ال37، وانتهى الوقت الرسمي بالتعادل بهدف لهدف.

في الوقتين الإضافيين تقدم نجم مقرة مرة آخرى عبر قريشي ليُعدل هارون النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.

الفريقان احتكما لركلات الترجيح التي حسمت الفوز لصالح الكناري ب4-1.