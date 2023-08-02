شبيبة القبائل تحتفل بالذكرى الـ77 لتأسيس النادي

يحتفل فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، بالذكرى 77 لتأسيس النادي، والتي تتزامن وتاريخ 2 أوت من كل سنة.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” تغريدة بهذه المناسبة، أين كتبت: “تاريخ نادي ليس مثل البقية.. تحيا شبيبة القبائل”.

كما أرفق مسؤولو النادي القبائلي، هذه التغريدة، بصورة عرضت فيها شعار النادي، بالإضافة للرقم “77” الذي يرمز لعمر النادي.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، ورغم تراجع مستواه في السنوات الأخيرة، يبقى أكثر نادي تتويجا بالألقاب في الجزائر.