شبيبة القبائل تحتفل بعيد ميلادها الـ79 بعروض استثنائية

أعلن نادي شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، عبر قنواته الرسمية عن إطلاق عروض استثنائية في متجره الرسمي JSK OFFICIAL STORE، وذلك ابتداءً من 02 أوت إلى غاية 16 أوت 2025 احتفالًا بمرور 79 سنة على التأسيس.

وتشمل العروض تخفيضات مميزة على مختلف المنتجات الرسمية للنادي، من ألبسة ومعدات رياضية وقطع تحمل هوية الفريق، في خطوة تهدف إلى تعزيز علاقة النادي بجماهيره العريضة ومنحهم فرصة اقتناء منتجات الفريق بأسعار تفضيلية.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من احتفالات النادي بأحد أبرز معالم تاريخه، في وقت تعمل فيه الإدارة على تعزيز الجانب التسويقي والتجاري للنادي بما يتماشى مع مكانته التاريخية على الساحة الكروية الجزائرية والإفريقية.