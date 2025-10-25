شبيبة القبائل تحجز مقعدها في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

تمكنت شبيبة القبائل، اليوم السبت، من ضمان تأهل مستحق إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، عقب فوزها إيابًا على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (2-1).

في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب “حسين آيت أحمد”.

هدفا “الكناري” حملت توقيع الجناح الأيمن المتألق لحلو أخريب، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 9 قبل أن يضاعف النتيجة في الوقت بدل الضائع (90+3)، مؤكّدًا تفوق فريقه وأحقيته في التأهل.

في المقابل، تلقّت الشبيبة هدفًا في الدقيقة 22 إثر خطأ دفاعي من اللاعب مداني، استغله المنافس لتعديل الكفة مؤقتًا. وبهذا الفوز، تكون شبيبة القبائل قد جددت انتصارها على النادي التونسي، بعدما كانت قد فازت عليه ذهابًا بنتيجة (3-0) يوم الجمعة الماضي. لتتأهل بمجموع المباراتين (5-1) في أداء مقنع أعاد الهيبة للنادي القبائلي على الساحة القارية.

وبهذا الإنجاز، تؤكد “الشبيبة” عودتها القوية إلى المنافسة الإفريقية، في انتظار معرفة هوية منافسيها في دور المجموعات، حيث يطمح أبناء تيزي وزو إلى مواصلة المغامرة بثقة نحو الأدوار المتقدمة.