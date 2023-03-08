شبيبة القبائل تحدّد فترة غياب شرايطية عن الملاعب

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل عن إصابة الظهير الأيسر صبري شرايطية قبل دقائق من مباراة أمس أمام شباب قسنطينة.

كما حدّدت إدارة شبيبة القبائل مدّة غياب شرايطية عن الميادين في منشور لها عبر الصفحة الرسمية للفريق في “الفايسبوك”،وقالت أنها لا تقل عن 10 أيام كاملة.

ويبدو أن المصائب لا تريد مغادرة النادي القبائلي العريق، الذي أعلن قبل ساعات عن غياب القائد سوياد لشهر كامل، في ظل الفترة التي تشهد تحقيق سلسلة من النتائج السلبية.

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