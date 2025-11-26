شبيبة القبائل تحذّر أنصارها من استعمال “الفيميجان” في مباراة يونغ أفريكانز

أصدرت إدارة شبيبة القبائل بيانا دعت فيه جماهير النادي إلى التحلي بالمسؤولية واحترام القوانين المنظمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة ما يتعلق باستخدام الشماريخ (الفيميجان) خلال المواجهة المرتقبة هذا الجمعة أمام نادي يونغ أفريكانز.

وأكدت إدارة النادي أن لوائح “الكاف” صارمة جدا في هذا الجانب، إذ قد يؤدي إشعال “فيميجان” واحد فقط إلى فرض غرامة مالية كبيرة على الفريق، إضافة إلى إمكانية معاقبته بإجراء مباراة دون جمهور، وهو ما قد يحرم اللاعبين من دعم أنصارهم في مرحلة مهمة من المنافسة القارية.

وشددت الإدارة على أن الفترة الحالية تتطلب تركيزا تاما من أجل إنجاح مشوار الفريق في المنافسة الإفريقية، معتبرة أن حضور الأنصار وتشجيعاتهم القوية في المدرجات يمثلان عاملا مهما في دعم الفريق.

كما دعت شبيبة القبائل إلى احترام تعليمات السلامة وتأطير التشجيع بطريقة حضارية وإيجابية تعكس صورة النادي وتاريخه. مؤكدة ثقتها في وعي الجماهير وقدرتها على تقديم نموذج مثالي في المدرجات.

وختمت الإدارة بيانها بتوجيه الشكر لجميع الأنصار على تفهمهم والتزامهم، داعية إلى جعل المباراة احتفالية كروية تليق بالنادي وجماهيره.