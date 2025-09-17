شبيبة القبائل تحذّر

حذّرت إدارة نادي شبيبة القبائل من استغلال اسم النادي وشعاره وألوانه التي تعَدُّ علامات تجارية مسجلة ومحمية بموجب القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.

وأكدت إدارة “الكناري”، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن أيّ استخدام أو استنساخ أو استغلال لهذه العناصر دون إذن مسبق من النادي يعَدُّ انتهاكا قانونيا ويشكل عملًا من أعمال التزوير وسيتم اتخاذ إجراءات قضائية صارمة ضد المخالفين.

وجدّد النادي التزامه بحماية هويته وصورته وضمان أصالة المنتجات الرسمية ومحاربة كل أشكال التقليد والممارسات الاحتيالية.

كما أوضح أن بيع المنتجات التي تحمل هوية النادي سيكون حصريا عبر المتجر الرسمي أو من خلال شبكة توزيع معتمدة وخاضعة لرقابة الإدارة. وذلك لضمان الجودة وسهولة الوصول للجماهير في كل أنحاء الوطن.

وفي ختام البيان، دعت إدارة الشبيبة أنصار الفريق إلى شراء المنتجات الأصلية فقط من المنافذ الرسمية. مؤكدةً أن العائدات تساهم في دعم وتطوير النادي وخدمة مسيرته الرياضية.