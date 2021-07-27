شبيبة القبائل تحسم الكلاسيكو.. سطيف تتعادل في الشلف والساورة تعود بالفوز من بسكرة

أُختتمت سهرة اليوم الثلاثاء مباريات الجولة ال34 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى، وعرفت حسم الكناري للكلاسيكو أمام مولودية الجزائر.

شبيبة القبائل فازت بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو أمام مولودية الجزائر بهدفين لهدف وحيد، تقدم عبد الحفيظ للمولودية قبل أن يُسجل حمرون ثنائية منحت الكناري الفوز.

وبذات النتيجة عاد فريق شبيبة الساورة بالفوز من ملعب المركب الرياضي العالية أمام إتحاد بسكرة بفضل هدفي لحمري ومسعودي بينما سجل غسيري الهدف الوحيد للمحليين كما طرد الحكم لاعبين من المحليين.

وفاق سطيف عاد بالتعادل الإيجابي من ملعب الشهيد أحمد بومزراق بالشلف أمام الجمعية المحلية، سجل ويس للمحليين وعدل ميصالة مرباح للضيوف.

الترتيب الحالي في المُقدمة:

1-شباب بلوزداد 66 نقطة ناقص مُباراة.

2-وفاق سطيف 62 نقطة.

3-شبيبة الساورة 62 نقطة.