شبيبة القبائل تحسم صفقة المهاجم باديس بوعمامة

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل رسمياً عن تعاقدها مع المهاجم الشاب، باديس بوعمامة، قادماً من فريق نجم بن عكنون، ليكون أولى تعزيزات تشكيلة “الكناري” تحسباً للموسم الكروي المقبل.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً على عقده بعد تألقه اللافت هذا الموسم، حيث خطف الأنظار في البطولة الوطنية بفضل مهاراته الفنية العالية، شخصيته القوية داخل المستطيل الأخضر، وتأثيره المباشر في صناعة اللعب، مما جعله يُصنّف كأحد أبرز المواهب الشابة الصاعدة في البطولة الوطنية.

وجاء في بيان النادي القبائلي: “يلتحق باديس بوعمامة بصفوف الشبيبة طموحاً منه في مواصلة تطوره وبلوغ آفاق جديدة في مسيرته الكروية. اليوم، يلتقي موهبته مع شغف، متطلبات، وطموحات اللونين الأصفر والأخضر”.

وتسعى إدارة “الجياسكا” من خلال هذه الصفقة إلى الاستثمار في المواهب الشابة القادرة على تقديم الإضافة الفورية والبعيدة المدى.