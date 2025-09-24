شبيبة القبائل تحصد أول فوز لها هذا الموسم

حقق فريق شبيبة القبائل فوزًا ثمينًا، في مواجهة متأخرة عن الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة.

بعد تغلبه على ضيفه ترجي مستغانم بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، بملعب حسين آيت أحمد.

وسجل متوسط الميدان أبوبكر صار، الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 21، ليهدي فريقه أول انتصار له هذا الموسم بعد سلسلة نتائج متذبذبة تمثلت في تعادلين أمام نجم بن عكنون وأولمبيك آقبو، وخسارة أمام مولودية وهران.

ومع بقاء مباراة مؤجلة أمام اتحاد العاصمة لحساب الجولة الأولى، رفعت الشبيبة رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الـ14 مؤقتًا.

من جهة أخرى، بقي رصيد ترجي مستغانم مجمدًا عند النقطة الخامسة، بعدما سجل في بداية الموسم خسارة أمام أولمبيك آقبو، ثم فاز على النادي الرياضي القسنطيني، فيما تعادل مرتين أمام مولودية وهران ومستقبل الرويسات.