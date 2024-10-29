شبيبة القبائل تحضّر لمواجهة بسكرة بتعداد شبه مكتمل

يواصل تعداد شبيبة القبائل تحضيراته الجدية تحسبا لمواجهة اتحاد بسكرة، في إطار الجولة السابعة من الرابطة المحترفة.

وخاضت كتيبة المدرب، عبد الحق بن شيخة، ثاني حصة تدريبية استعداداً لمواجهة يوم الأحد، وبتعداد شبه مكتمل، مساء اليوم الثلاثاء، بملحق ملعب “حسين آيت أحمد”.

حيث عادت جل العناصر المصابة إلى التدريبات الجماعية، أبرزها القائد والمدافع، أمين مداني، ومتوسط الميدان، الحمري، والظهير الأيمن، حميدي.

فيما يتواصل غياب متوسط الميدان السنغالي، أبوباكار صار، لمعاناته من إصابة على مستوى الركبة.

للإشارة، سيحتضن ملعب 18 فبراير ببسكرة هذه المواجهة يوم الأحد المقبل بداية من الساعة الرابعة.