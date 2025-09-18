شبيبة القبائل تحط الرحال في آكرا تحضيرًا لمواجهة غولد ستارز في دوري أبطال إفريقيا

وصل وفد فريق شبيبة القبائل إلى العاصمة الغانية آكرا، تمهيدًا لمواجهة نادي بيبايني غولد ستارز، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لمنافسة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتندرج هذه المباراة ضمن أولى خطوات الفريق القبائلي في مغامرته القارية الجديدة. إذ يطمح أشبال المدرب زينباور، إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار. تمنحهم أفضلية قبل لقاء العودة المقرر بالجزائر.

ويسعى النادي القبائلي إلى تجاوز هذا الدور بنجاح والمضي قدمًا في المسابقة القارية التي يحمل فيها تاريخًا مشرفًا، ويأمل في استعادته خلال الموسم الجاري.

رحلة شبيبة القبائل إلى غانا جرت في ظروف جيدة رغم طول المسافة، إذ سادها الانضباط والروح الجماعية. وسط أجواء من التفاؤل والمعنويات المرتفعة داخل المجموعة.