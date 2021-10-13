شبيبة القبائل تحط رحالها بالمغرب تحسبا لمواجه الجيش الملكي

حطت بعثة فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، رحالها بمدينة الرباط المغربية، تحسبا لمواجهة نادي الجيش الملكي، ضمن منافسة كأس الكاف.

وغادر وفد الشبيبة، سهرة أمس الثلاثاء، مطار العاصمة، باتجاه تونس، قبل أن يصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة الرباط.

والتحق وفد النادي القبائلي، الذي ضم 36 عضوا، مباشرة بمقر إقامتهم بفندق “سوفيتال”، أين سيجري الفريق آخر تحضيراته قبل موعد المباراة.

يذكر أن شبيبة القبائل، سيواجه نادي الجيش الملكي، يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكاف.

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