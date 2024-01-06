شبيبة القبائل تحقق تعادل بطعم الفوز أمام مولودية الجزائر

فرص فريق شبيبىة القبائل التعادل الإيجابي، على مضيفه مولودية الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية عشر من البطولة المحترفة.

ونجح فريق مولودية الجزائري من فرض سيطرته في الشوط الاول من اللقاء التي انتهى لصالح هذا الأخيرة بهدف دون رد.

وخلال الشوط الثاني أجرى مدرب الشبيبة روي ألميدا بعض التغييرات، التي مكنت لاعبيه من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ89.

وأعلن حكم المباراة نهاية هذا اللقاء بنتيجة التعادل الايجابي، بين مولودية الجزائر، وشبيبة القبائل، بهدف في كل شبكة.

وفي المباراة الثانية التي لعبت اليوم السبت، لحساب ذات الجولة، تلقى فريق شبيبة الساورة الهزيمة على أرضية ميدانه، بهدف دون رد، أمام الضيف اتحاد حنشلة