شبيبة القبائل تحقّق تعادلا مخيّبا أمام جمعية الشلف

انتهت المباراة التي جمعت بين فريق شبيبة القبائل و جمعية الشلف بالتعادل السلبي بين الفريقين التي جرت بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وتتواصل متاعب بوخنشوش و رفقائه في منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بحكم احتلالهم مرتبة غبر مشرفة للفريق.

كما أصبحت مرتبة فريق “الكناري” مهددة في حظيرة الكبار بسبب تواجدها في المنطقة الحمراء.

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