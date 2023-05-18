شبيبة القبائل تحقّق فوزا برباعية والشلف تزيد من متاعب الزيانيين

حقّق فريق شبيبة القبائل فوزا مبهرا أمام مولودية وهران برباعية مقابل صفر في المباراة التي جرت اليوم بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وتداول على الرباعية كل من مواقي ورجم إلى جانب ثنائية بوعالية.

كما حقّق جمعية الشلف فوزا مهمّا هو الأخر أمام اتحاد بسكرة بثنائية مقابل واحد في اللقاء الذي جرى بملعب بومزراق بمدينة الشلف.

وسجّل هدفي الأولمبي كل من فضبان وسويبع فيما سجّل الهدف الشخصي زغنون.

جدول المباريات

ش القبائل 4 – 0 م هران

ج الشلف 2 – 1 ا بسكرة

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