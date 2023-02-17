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الرياضة

شبيبة القبائل تحقّق فوزا مهمّا أمام الوداد في رابطة الأبطال

بقلم النهار أونلاين
شبيبة القبائل تحقّق فوزا مهمّا أمام الوداد في رابطة الأبطال
القبائل
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حقّق فريق شبيبة القبائل فوزا مهما أمام الوداد البيضاوي بملعب 5 جويلية الأولمبي ضمن مباريات رابطة أبطال إفريقيا.

وسجّل الهدف الوحيد لـ “الكناري” المتألق سوياد، وسط فرحة كبيرة جدا من طرف أنصار الفريق القبائلي الذين حضروا إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما كان قادرا بوخنشوش و رفقائه من تسجيل أهداف أخرى لولا سوء الحظ و غياب عنصر التركيز.

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