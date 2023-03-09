شبيبة القبائل تحل بالعاصمة تحسبا لمواجهة فيتا كلوب

حلّ تعداد شبيبة القبائل، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، تحسبا للمباراة التي ستجمعهم بنادي فيتا كلوب الكونغولي لحساب دور مجموعات رابطة الأبطال.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن التحاق تعدادها بفندق “هوليداي ان” بالعاصمة.

كما سيخوض أشبال المدرب ميلود حمدي، آخر تحضيراتهم بالعاصمة، تحسبا لمواجهة الضيف نادي فيتا كلوب.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بنادي فيتا كلوب، هذا السبت، بملعب “5 جويلية”، تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.