شبيبة القبائل تحيي الذكرى الرابعة لرحيل أسطورتها محند شريف حناشي
بقلم كريم تيغرمت
استذكرت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، فقيدها، الأسطورة محند شريف حناشي، في الذكرى الرابعة لرحيله.
ونشرت إدارة الشبيبة، اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صورة حناشي، بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيله.
كما أرفق مسؤولو “الكناري”، هذه الصورة بتعليق جاء فيه: “أربع سنوات تمر على رحيل محند شريف حناشي، لكن إرثه، وذكراه باقيين في كل واحد منا”.
Quatre ans déjà que M.Mohand Chérif Hannachi nous a quittés, mais son héritage et sa mémoire restent vivants à travers chacun de nous 🕊️ pic.twitter.com/eyzmH5H1mF
— JS Kabylie (@jsk_tweet) November 13, 2024
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