شبيبة القبائل تحيي الذكرى الرابعة لرحيل أسطورتها محند شريف حناشي

استذكرت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، فقيدها، الأسطورة محند شريف حناشي، في الذكرى الرابعة لرحيله.

ونشرت إدارة الشبيبة، اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صورة حناشي، بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيله.

كما أرفق مسؤولو “الكناري”، هذه الصورة بتعليق جاء فيه: “أربع سنوات تمر على رحيل محند شريف حناشي، لكن إرثه، وذكراه باقيين في كل واحد منا”.