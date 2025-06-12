شبيبة القبائل تحيي الذكرى الـ11 لوفاة نبيل حيماني

أحيت إدارة فريق شبيبة القبائل ذكرى وفاة هداف الفريق السابق، نبيل حيماني، برفع صورته في الشاشة العملاقة بملعب حسين آيت أحمد.

واستغلت إدارة شبيبة القبائل الفرصة للتذكير بإنجازات نبيل حيماني مع الفريق الأخضر والأصفر، خلال مواجهة الليلة التي ستجمع أشبال جوزيف زينباور، بالفريق الضيف وفاق سطيف. في قمة الجولة الـ 28 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وتمر اليوم 11 سنة على وفاة حيماني بعد سقوطه من عمارة قيد الإنجاز في يوم 12 جوان 2014.