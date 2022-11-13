شبيبة القبائل تحيي ذكرى رحيل محند شريف حناشي

استذكرت إدارة شبيبة القبائل رئيسها الراحل محند شريف حناشي في ذكرى وفاته الثانية التي تتزامن مع تاريخ 13 نوفمبر.

ونشرت إدارة “الكناري” عبر الحساب الرسمي للفريق على “فايسبوك” صورة لحناشي كما ارفقتها بتاريخ ولادته ووفاته رفقة رمز الشبيبة القبائلية.

كما عنونت :” الذكرى الثانية لوفاة المرحوم محند شريف حناشي طيب الله ثراه”.

ويعتبر شريف حناشي احد اساطير عالم رئاسة الأندية الجزائرية بالنظر إلى تاريخه الحافل بالألقاب والانجازات.

كما يعد أحد أعمدة الرؤساء واكثرهم تتويجا بالألقاب المحلية والافريقية.

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