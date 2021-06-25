شبيبة القبائل تحيي ذكرى رحيل معطوب الوناس

أحيا لاعبو فريق شبيبة القبائل اليوم الجمعة، ذكرى اغتيال، المغني القبائلي معطوب الوناس، من مركز سيدي موسى.

ونشر الموقع الرسمي لشبيبة القبائل، صورة تجمع لاعبي الفريق ومختلف الأطقم، خلال إحيائهم الذكرى الـ23 لاغتيال معطوب الوناس.

ورفع لاعبو الفريق، لافتة عليها صورة معطوب وشعار النادي، كتب عليها “معطوب.. شبيبة القبائل.. روح منطقة القبائل”.

وكان المغني الراحل معطوب الوناس، تجمعه علاقة جد وطيدة مع شبيبة القبائل، حيث كان شاهدا على العديد من التتويجات الإفريقية للفريق.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، يتواجد حاليا بمركز سيدي موسى، لانهاء تحضيراته لمباراة العودة من نصف نهائي كأس الكاف، المقررة الأحد المقبل أمام كوتون سبور الكاميروني.