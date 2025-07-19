شبيبة القبائل تختار تركيا لإجراء تربصها الصيفي

كشفت إدارة شبيبة القبائل، عن خارطة الطريق الخاصة بتحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وقالت إدارة “الكناري” في بيان لها اليوم السبت. إن اللاعبين سيجتمعون بداية من يوم الاثنين الـ 21 جويلية الجاري، لإجراء الاختبارات الطبية.

مشيرة إلى أن انطلاق التحضيرات الفعلية للموسم المقبل. الذي سيعرف عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، مقرر يوم الخميس الـ 24 جويلية، وذلك، بملحق مركب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

على أن يشد أشبال الألماني، جوزيف زينباور، الرحال إلى مدينة اسطنبول التركية. بتاريخ الـ 30 جويلية، لإجراء التربص الصيفي، الذي سيستمر إلى غاية الـ 16 من شهر أوت المقبل.