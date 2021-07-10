شبيبة القبائل تخسر أول نهائي إفريقي في تاريخها

خسر فريق شبيبة القبائل نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية بنتيجة 2-1 امام الرجاء البيضاوي المغربي بملعب الصداقة بمدينة كوتونوي في البينين، حيث إنتهى الشوط الاول بتقدم الرجاء المغربي بهدفين دون رد، قبل أن ينجح شبيبة القبائل في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الشوط الثاني.

وسجل اللاعب المغربي سفيان رحيمي هدف السبق لصالح الرجاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، غحتسبه الحكم بعد لعودة إلى تقنية الفيديو، بعدما اشار إلى وجود تسلل في البداية

وأضاف المهاجم الكونغولي بن ملانجو الهدف الثاني في الدقيقة ال من عمر المباراة

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة نجح اللاعب محمد بولحية في تقليص الفارق عند الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، في حين أكمل فريق الرجاء البيضاوي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عمر العرجون في الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء