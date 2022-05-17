شبيبة القبائل تخطف الوصافة بالفوز أمام الساورة

حقق فريق شبيبة القبائل الفوز في اللقاء الذي جمعه بالضيف شبيبة الساورة في لقاء الجولة 30 من الرابطة المُحترفة.

وذلك بهدفين لهدف، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي احتضنها ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.

وتمكن النادي القبائلي من التقدم بهدفين مع بداية الشوط الأول، عبر سليم بوخنشوش، الذي وقع على الثنائية في الدقيقتين 9، و22.

قبل أن يتمكن أحمد الحمري من تقليص الفارق عند الدقيقة 40.

وبهذه النتيجة، خطف شبيبة القبائل وصافة الترتيب، برصيد 54 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام شبيبة الساورة صاحب المركز الثالث.