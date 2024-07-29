شبيبة القبائل تخطف موهبة شباب قسنطينة

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، مساء أمس الأحد، رسميا عن تعاقدها مع النجم الصاعد لفريق شباب قسنطينة، شكال حاجي عفاري.

وكشفت إدارة الكناري، بأن عفاري الذي تألق مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة. وأكابر شباب قسنطينة في آخر موسمين، التحق بتشكيلة المدرب عبد الحق بن شيخة، بعقد يستمر إلى صيف 2027.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 21 سنة، من أبرز المواهب الكروية في الجزائر. وهو الذي كان محل أطماع العديد من الأندية، أبرزها اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد.

للإشارة فإن الشبيبة بقيادة الشركة المالك “موبيليس”. قامت إلى حد الآن بـ “ميركاتو استثنائي” بعد التعاقد مع لاعبين في المستوى، على أمل العودة إلى منصة التتويجات بداية من الموسم القادم.