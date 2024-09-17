شبيبة القبائل تخوض غدا أول مباراة بملعب “حسين آيت أحمد”

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مباراة ودية أمام اتحاد بسكرة على ملعبها الجديد الشهيد”حسين آيت أحمد”.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” أن الفريق سيخوض هذه المواجهة التحضيرية، غدًا الأربعاء، على الأرضية الرئيسية للملعب، استعدادًا للموسم الكروي القادم.

كما أكد كريم دودان المناجير العام لـ “الكناري” في وقت سابق، أن النادي سيستقبل الصاعد الجديد “أولمبيك أقبو” يوم 27 سبتمبر المقبل على ملعب “حسين آيت أحمد”. بعد أن حصل الملعب على الاعتماد الرسمي على المستويين المحلي والقاري.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريق القبائلي بهدف تقديم موسم استثنائي. حيث يطمح أبناء جرجرة إلى تقديم أداء مميز، خاصة بعد الانتدابات النوعية التي قامت بها الإدارة، والتي كان أبرزها التعاقد مع الدولي الجزائري رياض بودبوز. الذي يُنتظر أن يُضيف الكثير للفريق إلى جانب الأسماء الجديدة.