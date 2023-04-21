شبيبة القبائل تخيّب أمام الترجي التونسي في رابطة الأبطال

خيّب فريق شبيبة القبائل أمام الضيف الترجي التونسي في مباراة اليوم الجمعة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وانهزم القائد بوخنشوش و رفقائه بهدف مقابل صفر من إمضاء اللاعب التونسي علي بن حمودة في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني.

ويملك الفريق القبائلي إمكانية العودة بنتيجة ايجابية في مباراة الإياب التي ستجري بتونس، رغم رهن البعض من الحظوظ في مباراة اليوم.

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