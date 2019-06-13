شبيبة القبائل تدخل الميركاتو الصيفي مبكرا بإستقدامات جديدة وعقود إحترافية

بعد أن أسدل الستار عن الموسم الكروي المنقضي، باشرت إدارة شبيبة القبائل، عملية الإستقدامات الصيفية، ودخلت الميركاتو الصيفي مبكرا وبقوة.

وبعد عودة المدرب السابق للفريق جون إيف شاي، وتعيينه كمستشار تقني في التكوين، بعقد مدته 6 أشهر قابلة للتفاوض والتجديد.

وتم بعدها ترسيم أول استقدام لهذا الموسم، والمتمثل في لاعب الوسط توفيق عدادي، صاحب 28 ربيعا قادما من أولمبي المدية والذي أمضى في الشبيبة على عقد لمدة موسمين.

وبعدها قامت إدارة “الكناري”، بترقية ثلاثة لاعبين من صنف الآمال للفريق، لصنف الأكابر، ويتعلق الأمر بكل من ميباركي، نزلا، وزاوش.

وجاء الدور على المدرب والرجل الأول في الطاقم الفني، بتعيين المدرب الفرنسي “فيلود” وهو من سبق وأن درب نوادي جزائرية وصاحب خبرة وتجربة إفريقية.

وعوض فيلود، مواطنه الفرنسي فرانك دوما، الذي فسخ عقده مع الفريق بالتراضي، في إنتظار طاقم فني جديد، خلفا لكل من رحو، رودولف.

وقد اتفقت الإدارة القبائلية، بشكل رسمي مع كل من مهاجم وفاق سطيف حمزة بانوح، ووسط ميدان إتحاد بلعباس “بونوة”، في إنتظار إمضائهم للعقود.

وجاء المهاجم رضا بن سايح، ليلتحق هو الآخر بالفريق كرابع مستقدم قادما من شبيبة بجاية ليوقّع لثلاثة مواسم كاملة، في إنتظار إلتحاق اللاعب “بلمسعود” من نفس الفريق.

ومن المقرر أنّ تباشر شبيبة القبائل، تربصه التحضيري للموسم الجديد، شهر جويلية المقبل بمدينة إيفيان الفرنسية، مع برمجة عدة مباريات ودية.