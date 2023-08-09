شبيبة القبائل تدخل تربصها التحضيري الأول

دخل تعداد فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، في تربص تحضيري أول، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة الشبيبة، عبر الحساب الرسمي للفريق على “انستغرام”، عن تنقل تعداد الفريق إلى تيكجدة، للشروع في تربصهم الصيفي الأول.

كما سيدوم هذا التربص لمدة عشرة أيام كاملة، إلى غاية يوم الجمعة 18 أوت الجاري، وسيتم التركيز فيه على التحضيرات البدنية.

وحسب ما كشفه المدير الرياضي للفريق جمال مناد في وقت سابق، ستخوض الشبيبة ثاني تربص صيفي لها في تونس.