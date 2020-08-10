شبيبة القبائل تدعم صفوفها بحارس مرمى ومدافع

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، عن تدعيمها لصفوف الفريق بحارس مرمى، ومدافع، ضمن الميركات الصفي الجاري.

وقامت إدارة شبيبة القبائل، بترقية حارسها الشاب بشكير ماستن (21 عاما)، إلى الفريق الأول، وربطه بعقد احترافي لمدة موسمين.

ومن جهة أخرى أمضى اليوم الإثنين، المدافع حدوش إلياس فيصل (22 عاما)، على عقده الجديد مع “الكناري”، قادما من فريق شباب الدار البيضاء.

ويعد المدافع المحوري حدوش إلياس، من خريجي فريق اتحاد العاصمة، الذي غادره الموسم الماضي إلى شباب الدار البيضاء، قبل أن يرسم اليوم التحاقه بشبيبة القبائل.