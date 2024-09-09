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الرياضة

شبيبة القبائل تدعم صفوفها بدولي مالي

بقلم محمد لمين صحراوي
شبيبة القبائل تدعم صفوفها بدولي مالي
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أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، عن ابرامها صفقة جديدة في فترة التحويلات الصيفية الحالية، وقد تكون الأخيرة قبل 24 ساعة، عن غلق الميركاتو الصيفي.

وقدمت الشبيبة لاعبها الجديد، الدولي المالي، يوسوف كوني. البالغ من العمر 29 سنة، والذي يشغل منصب ظهير أيسر، بعقد يستمر إلى نهاية الموسم المقبل.

كما أوضحت إدارة “الكناري” بأن لاعبها الجديد، الذي حمل الموسم الماضي. ألوان نادي مولينبيك، الناشط في الدرجة الأولى البلجيكية. يملك بندا في عقده يسمح للفريق بتمديده لموسم إضافي.

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