شبيبة القبائل تدعم صفوفها بصفقة جديدة

نجحت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الخميس، في حسم صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق تحسبا للموسم الكروي الجديد.

واعلنت إدارة النادي القبائلي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” عن تعاقدها مع اللاعب يوليواس بيلاش، قادما من كليرمون فوت الفرنسي.

كما كشف مسؤولي الشبيبة، عن توقيه لاعبهم الجديد بيلاش، على عقد يربطه بـ”الكناري” لمدة ثلاثة سنوات.

وبهذا سكون لاعب وسط الميدان يوليواس بيلاش (21 عاما)، المستقدم العاشر لشبيبة القبائل في الميركاتو الصيفي الجاري.